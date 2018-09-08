لاعبو الجزيرة يتألقون في ورشة القوانين التحكيمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أظهر لاعبو فريق الجزيرة إلماماً كبيراً بالقوانين التحكيمية المختلفة، والتحديد الصحيح للقرارات التحكيمية للحالات التي عرضت عليهم خلال ورشة تحكيمية نظمتها لجنة دوري المحترفين، بالتعاون مع اتحاد الكرة، وهي التي تعد أحد متطلبات ترخيص الأندية.

وأدار الورشة، التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في ملعب محمد بن زايد، أول من أمس، الخبير الإنجليزي ستيف بينيت، المدير الفني للحكام في اتحاد الكرة، وحضرها لاعبو الفريق الأول والرديف وتحت سن 18 سنة، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لهذه الفرق، وقد طرح اللاعبون العديد من الأسئلة عن الكيفية الصحيحة للتعامل مع الحكم أثناء سير المباراة.

وهدفت الورشة إلى تعريف اللاعبين والإداريين بالمستجدات الحديثة في قوانين التحكيم للموسم الجديد، واطلاعهم على ما تم استحداثه أو تغييره من مواد وبنود في قانون اللعبة، وناقش ستيف بينيت مع الحضور العديد من الحالات التحكيمية التي تم استعراضها عبر الفيديو والصور.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد أبرز ما تمت مناقشته في الورشة، حيث استفاض بينيت في شرح الحالات التي تستوجب تدخل حكم الفيديو، وشدد على أهمية تفادي النقاش مع الحكام، ومطالبتهم باللجوء إلى هذه التقنية من قبل اللاعبين، لتحاشي التعرض للإنذارات.