العربي يواجه دبا الحصن والعروبة ودياً

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

كشف مدرب الفريق الأول للنادي العربي، العراقي جمال علي، عن اعتماد خوض مباراتين وديتين الأسبوع الجاري، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى.

وقال جمال علي لـ«الإمارات اليوم» إن «الفريق سيلتقي دبا الحصن بعد غدٍ، وتقام المباراة في ملعبنا في أم القيوين، على أن تكون المباراة الثانية أمام العروبة كضيوف على ملعبهم الخميس المقبل».

وتابع: «نعوّل على هاتين المباراتين بشكل خاص، لكونهما ستكونان في يومين متقاربين، للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين وأمور فنية أخرى».