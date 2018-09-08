منتخب «رفعات القوة» يدخل تحدّي بطولة آسيا وأوقيانوسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ اليوم أبطال منتخب أصحاب الهمم لرفعات القوة، مشواره الآسيوي بالمشاركة في منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى 13 الجاري.

وتعتبر هذه البطولة المحطة الأخيرة في إطار تحضيرات المنتخب لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي تقام في جاكرتا بإندونيسيا، مطلع الشهر المقبل.

ويتكون وفد الإمارات في بطولة آسيا باليابان من 14 عضواً، وبرئاسة عبدالله حسن الفلاسي، بالإضافة للجهازين الفني والإداري للبعثة. ويمثل المنتخب البطل محمد خميس، والمشارك في مسابقات فئة وزن 97 كغم، وأحمد خميس فئة وزن 107 كغم، وعادل شامبيه فئة وزن 88 كغم، وسيف الزعابي فئة 72 كغم، وموزة الزيودي فئة 55 كغم، وراشد أحمد فئة 97 كغم، وهيفاء النقبي فئة 73 كغم.

وقال رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، عبدالله حسن الفلاسي: «مجلس إدارة اتحاد الإمارات يولي هذه المشاركة أهمية خاصة، لأنها تعد المحطة الأخيرة قبل الألعاب البارالمبية الآسيوية، فمن خلال هذه المشاركة سيتم إكساب لاعبينا خبرات جديدة سيطبقونها في الألعاب الآسيوية ومن أجل حصد نتائج إيجابية تؤهل أصحاب الهمم لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى هذه الشريحة من المجتمع».

وأشار إلى أن الإنجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم»، ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وطالب اللاعبين المشاركين خلال هذا الحدث بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع شعار التحدي للسير على درب النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وفي اتصال هاتفي اطمأن ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، على بعثة المنتخب، مؤكداً أن الإمارات تترقب فوز لاعبيها وليس المشاركة فقط، وأن الاتحاد يتابع سير مجريات البطولة وسيسخّر كل الإمكانات للاعبيه، حتى يضمن لهم الفوز. وأضاف أن الجميع ينتظر الإنجاز، ورفع علم الدولة في هذا المحفل الآسيوي.

وأكد إداري البعثة، خليفة حسن، أن تواجد الإمارات ليس من أجل المشاركة فقط، بل إن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج جيدة والظفر بميداليات تعكس الإعداد الجيد والتحضير الذي سبق المغادرة إلى طوكيو، عبر البرامج ومعسكر الإعداد الذي أقيم في ماليزيا في إطار خطة تم وضعها مبكراً بهدف تطوير مستوى اللاعبين، وإكسابهم خبرات جديدة من خلال برامج التدريب التي وضعت لهم، لتفادي السلبيات الفنية في المشاركات السابقة.

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أبطال من منتخب أصحاب الهمم يشاركون في البطولة، وهم محمد خميس وأحمد خميس وعادل شامبيه وسيف الزعابي وموزة الزيودي وراشد أحمد وهيفاء النقبي.