شامبيه يغيب عن النصر 4 أشهر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي النصر عن غياب حارس المرمى أحمد شامبيه لمدة أربعة أشهر بعد إجرائه عملية جراحية أول من أمس، في مدينة توركو الفنلندية، بحسب ما ذكر «العميد» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح: «أجرى شامبيه عملية جراحية في أحد المراكز المتخصصة في جراحة العضلات، إذ تكللت العملية بالنجاح، بعدما كان قد أصيب بانفصال في أحد أوتار العضلة الخلفية اليسرى».

وأضاف: «من المنتظر أن يبدأ شامبيه مرحلة التأهيل في برشلونة الإسبانية تمهيداً للعودة مجدداً لحراسة مرمى (العميد)، إذ ستحتاج فترة التأهيل مدة لا تقل عن أربعة أشهر، وفقاً للتقرير الطبي الخاص باللاعب».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النصر دخل في مفاوضات مع حارس مرمى دولي سابق، للتعاقد معه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في 2 أكتوبر المقبل، وذلك لتعويض غياب شامبيه، الذي يعد الحارس الأساسي لـ«العميد»، بينما تضم قائمة النصر ثلاثة حراس مرمى آخرين، هم محمد يوسف، وغيث حسين عبدالرحمن، وإبراهيم عيسى البلوشي، حيث يعد حارس مرمى الشارقة السابق هو الأكثر خبرة، والتي يعتمد عليها المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش بصورة أساسية في الوقت الحالي.