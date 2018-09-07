10 «رسائل فنية» تكتبها جولة افتتاح كأس الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

اختتمت، أول من أمس، الجولة الأولى من مباريات كأس الخليج العربي، التي أظهرت أن أغلب الأندية تعاملت مع المسابقة على أنها فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، ولكن في الوقت نفسه، لم تستفد جميع الأندية من المسابقة استفادة كاملة، خصوصاً أن بعضها كان يبحث عن تحقيق انتصار معنوي، وأبرزها أندية شباب الأهلي والإمارات والفجيرة، لتعويض الإخفاق في الدوري، في المقابل أكد ناديا الوحدة والجزيرة انطلاقتهما القوية في الموسم الحالي، «الإمارات اليوم» تستعرض 10 رسائل مهمة برزت في افتتاح كأس الخليج العربي، على النحو الآتي:

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