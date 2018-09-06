ديسمبر شهر «الضغط» على العين.. والإدارة تدرس تغيير موعد «السوبر الإماراتي المصري»

المصدر: معاذ كمبال - العين

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم تدرس خيار تغيير موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي المصري (كأس زايد)، المقرر أن تجمع «الزعيم» بفريق الأهلي المصري في الأول من شهر ديسمبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، نظراً للروزنامة المضغوطة التي سيواجهها «الزعيم» قبل انطلاق مشواره التاريخي في كأس العالم للأندية المقامة بأبوظبي والعين من 12 وحتى 22 ديسمبر.

ويواجه «الزعيم» بقيادة مدربه الكرواتي زوران عدداً من المواجهات الصعبة خلال ديسمبر، قد تحدد بنسبة كبيرة ملامح موسمه الذي بات ينافس فيه على ست جبهات هي: دوري الخليج العربي، ودوري أبطال آسيا، وكأس رئيس الدولة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإماراتي المصري، وكأس الخليج العربي.

ويستهل العين شهر ديسمبر بلقاء الأهلي المصري على كأس «السوبر الإماراتي المصري» في اليوم الأول منه، وسيلعب في اليوم الرابع أمام الوصل في قمة الجولة 12 للدوري، على أن يتجدد اللقاء مرة أخرى مع «الإمبراطور» يوم الثامن منه في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بينما سيستهل بعدها بأربعة أيام مشواره في مونديال الأندية بلقاء ويلينغتون النيوزيلندي، ثم في حال تفوقه سيستمر في البطولة، حيث الموعد سيكون مع لقاء بطل أبطال إفريقيا في 15 منه، ثم 18 ديسمبر حال فوزه، مع بطل أميركا الجنوبية، وإذا ما حالفه التوفيق وحقق إنجازاً تاريخياً قد يصل نهائي كأس العالم يوم 22 ديسمبر، حيث وقتها قد يكون الموعد مع ريال مدريد في حال تمكن الملكي من الفوز في نصف النهائي الذي سيجمعه مع الفائز من لقاء بطل أميركا الشمالية وآسيا.

ويشهد الشهر أيضاً احتفال النادي باليوبيل الذهبي وهي الاحتفالية التي يسعى القائمون على إدارة النادي إلى أن تكون لائقة بسمعة وإنجازات «الزعيم» التي حققها خلال 50 عاماً، ويدرس المسؤولون خوض مباراة احتفالية أمام أحد الأندية العالمية على هامش الاحتفال التاريخي، والذي يأتي مع حصول الفريق في بداية العام الجاري على الثنائية التاريخية.

وسيخوض الفريق قبل بداية ديسمبر، 10 مباريات في مشوار الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي، بجانب خمسة لقاءات في كأس الخليج العربي، هي البطولة التي يشارك فيها «الزعيم» بعدد كبير من اللاعبين الشباب، فيما سينضم لاعبوه الدوليون إلى تجمعات المنتخب الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا، بالإضافة لانضمام الثنائي المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرغ لمنتخبي بلديهما.

وقد يمنح الخروج المبكر للفريق من كأس العرب، «الزعيم» أريحية في مشواره في الموسم الحالي، إذ إن المغادرة من الدور 32 أسهمت في تقليل عدد المباريات الصعبة التي يخوضها في موسمه الشاق، وكان الفريق قد خسر أمام وفاق سيطيف الجزائري في المباراة التي أقيمت في العاصمة الكرواتية ذهاباً بنتيجة 1/‏‏2 والفوز إياباً صفر/‏‏1.

وبعد التفرغ تماماً من المشاركة في كأس العالم للأندية فإن الفريق سيكون لديه فرصة كافية للراحة لتوقف النشاط الرياضي في الدولة، وذلك بسبب تنظيم نهائيات كأس آسيا للمنتخبات في الإمارات، وهو ما سيساعد كل الأندية على الاستشفاء قبل استئناف المسابقات في فبراير من العام المقبل، والذي سيدشنه «العين» بالمشاركة في أبطال آسيا من دور المجموعات.

يذكر أن العين واجه ضغطاً في الروزنامة مع دخوله أشهر الحسم في دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لكن الفريق استطاع مع ذلك أن يحصد لقب الدوري بعد منافسة طويلة مع الوحدة، بجانب كأس رئيس الدولة على حساب الوصل بالفوز في المباراة النهائية 2/‏‏1، ليجمع بذلك الفريق بين اللقبين لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه قبل 50 عاماً.

جمعة خاطر: «الزعيم» مطالب بـ «التدوير وتوزيع الجهد»

قال لاعب فريق العين سابقاً جمعة خاطر، إن المدرب الكرواتي زوران ماميتش أثبت قدراته في تجاوز الأوقات العصيبة التي مر بها فريقه في الموسم الماضي، وقاد الفريق للتويج بالثنائية من خلال تطبيق استراتيجية جيدة تتمثل في رسم الخطط على المستوى البعيد، والحفاظ على مستوى ثابت لأداء اللاعبين عبر التدوير، وتطبيق تدريبات تساعد في عملية الاستشفاء في وقت وجيز.

وشدد خاطر لـ«الإمارات اليوم» على أهمية التدوير في التشكيلة وتوزيع الجهد على المباريات التي تسبق دخول الفريق لشهر ديسمبر، إضافة إلى توجيه اللاعبين بتجنب الإصابات، وقال: «المسؤولية مجتمعة بين الإدارة والمدرب واللاعبين، وأنا على يقين بأن العين قادر من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة على تجاوز الوضعية الصعبة في ديسمبر وإنهاؤه بتفوق».

أبرز مواعيد العين في ديسمبر

1 ديسمبر: العين x الأهلي المصري (السوبر الإماراتي المصري).

4 ديسمبر: الوصل x العين (دوري الخليج العربي).

8 ديسمبر: العين x الوصل (كأس رئيس الدولة).

12 ديسمبر: بدء رحلة العين في مونديال الأندية بلقاء ويلينغتون النيوزيلندي.

15 و18 و22 ديسمبر: تواريخ متوقعة قد يلعب فيها العين بمونديال الأندية حال استمر تفوقه في كأس العالم.

العين سيخوض 10 مباريات في الدوري، و5 في كأس الخليج العربي قبل ديسمبر، وخلاله سيحتفل باليوبيل الذهبي للنادي.