الجزيرة يقسو على الفجيرة بخماسية في الكأس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استهل فريق الجزيرة أمس، رحلته في كأس الخليج العربي، بفوز مريح وعريض قوامه خماسية لهدفين على حساب ضيفه فريق الفجيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد محمد بن زايد بأبوظبي. وشهدت المباراة الظهور الأول للمحترف الهولندي الجديد ناصر بارازيت، وتألق فيها الثنائي الغاني أرينت آسانتي والبرازيلي ليوناردو.

وأكد الجزيرة منذ بداية المباراة رغبته في حسم المباراة، خصوصاً أنه كان الطرف المسيطر على مجريات اللقاء، وترجم لاعبه الغاني آسانتي أولى الفرص الحقيقة التي اتيحت لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة، بعد أن كسر مصيدة التسلل واستقبل الكرة التي أرسلت إليه خلف المدافعين لينفرد بالحارس ويضعها في الشباك بكل سهولة. وتسبب الهدف المبكر في زعزعة استقرار دفاع الفجيرة الذي استقبلت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 17 بواسطة المصري عبدالله رمضان، مستفيداً من تمريرة نموذجية وصلته داخل الجزاء من البرازيلي ليوناردو ليواجه المرمى ويسدد كرة بقدمه اليسرى.

ولم يفوت البرازيلي المتألق ليوناردو فرصة وضع بصمته في المباراة، ونجح في تسجل الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 40 من كرة ثابتة نفذها بطريقة رائعة، واستغل زميله المدافع سالم راشد حالة عدم التوازن لدى لاعبي الفجيرة وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 43، بعد أن توغل بالكرة أمام منطقة الجزاء وتبادلها مع زميله أحمد ربيع، وسدد بعدها كرة قوية استقرت في مرمى الحارس عبدالله ناصر، وتركت تأثيرها في الشباك التي جرى إصلاحها بين شوطي المباراة. وانطلق الشوط الثاني بأفضلية واضحة لأصحاب الأرض الذين نجحوا في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 57، بعد أن سدد أحمد ربيع الكرة العرضية التي وصلته من زميله أرينت آسانتي لتستقر في الشباك، رغم محاولات مدافع الفجيرة في إبعادها عن خط المرمى. وانتظر الفجيرة حتى الدقيقة 70 ليدخل أجواء المباراة، ويفتتح تسجيل الأهداف التي جاءت بواسطة اللاعب الفرنسي عمر كوسوكو، الذي سدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس عبدالرحمن العامري، وعاد بعدها زميله أحمد موسى وقلص الفارق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

5

أهداف سجلها الجزيرة

في شباك الفجيرة عن

طريق الغاني أسانتي

والمصري رمضان

والبرازيلي ليوناردو

وسالم راشد

وأحمد ربيع.