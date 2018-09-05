«روعة» تتقدم اللقايا البكار.. و«عجيب» على قمة الجعدان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس، تنافساً محموماً بين العزب المختلفة لأبناء القبائل للظفر بالألقاب في أول ظهور لهجن أبناء القبائل في سباق تمهيدي المرموم (مكرمة حمدان بن راشد آل مكتوم)، بإقامة 16 شوطاً لسن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات.

وتمكنت «روعة» المملوكة لراشد عبيد علي بالرشيد الكتبي من وضع بصمتها على الشوط الاول للبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 6:00:13 دقائق، أما سعيد مبارك سعيد حمد المنصوري، فقاد «الشاهينية» إلى القمة في الشوط الثاني للبكار المهجنات، بزمن بلغ 6:00:12 دقائق، وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لمصلحة «عجيب» بشعار راشد محمد مبارك الظاهري، والذي حقق توقيتاً 5:58:0 دقائق، وكسبت «هوجاس» المملوكة لعلي سعيد سالم الزرعي التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 6:00:2 دقائق.

في المقابل، ظفرت «منحاف» المملوكة لراشد علي راشد ساعد الظاهري بالصدارة في الشوط الخامس للبكار المحليات، مسجلة زمناً 6:04:4 دقائق، وكانت صدارة الشوط السادس للبكار المهجنات من نصيب «المسك» لعلي خليفة سلطان بالرشيد السويدي، والتي وصلت إلى خط النهاية في توقيت 6:04:2 دقائق، وحسم «وصيف» المملوك لجمعة سعيد علي الزرعي لقب الشوط السابع للجعدان المحليات، مسجلاً أفضل توقيت في جميع الأشواط بلغ 5:57:5 دقائق.

أما الشوط الثامن المخصص للجعدان المهجنات فذهب لقبه إلى «طلوع» لمحمد سلطان بن ميرين الكتبي، بزمن 6:03:7 دقائق، وفازت «طغى» المملوكة ليريو سعيد غانم المنصوري بالمركز الأول في الشوط التاسع للبكار المحليات بتوقيت 6:05:9 دقائق، واحتاجت «جمايل» المملوكة لأحمد ناصر سرود الخيلي إلى 6:03:0 دقائق لحسم صدارة الشوط العاشر للبكار المهجنات.

وكان الشوط الـ11 والمخصص للجعدان المحليات من نصيب «وليف» المملوك لحمد مطر حمد عميره الشامسي، والذي وصل لخط النهاية في زمن بلغ 6:01:4 دقائق، وبالمقابل كان «متعب» المملوك لمنصور ناصر علي سرود الخيلي، هو صاحب ناموس الشوط الـ12 للجعدان المهجنات بتوقيت 6:02:5 دقائق، ومضت تفاصيل الشوط الـ13 للبكار المحليات لمصلحة «الاميرة» المملوكة ليريو سعيد غانم المنصوري، والتي سجلت توقيتاً بلغ 6:05:4 دقائق، قبل أن تأتي «منوه» وتهدي سلطان سالم نايع سالم الغفلي صدارة الشوط الـ14 للبكار المهجنات بزمن 6:07:3 دقائق، ومضى المركز الأول في الشوط الـ15 للجعدان المحليات لمصلحة «غازي»، بشعار حمد مطر عميره الشامسي، والذي حقق زمناً بلغ 6:04:8 دقائق، وفي ختام الأشواط قدم سعيد سالم بن لوتيه العامري «الفاتن» على صدارة الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 6:04:5 دقائق.