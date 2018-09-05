مربط دبي يدوّن اسمه بـ«الذهب» في إيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل مربط دبي للخيول العربية، أول من أمس، حضوره الذهبي في ختام منافسات بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018 التي أقيمت في إيطاليا.

وحصدت المهرة «دي غرام»، وهي من الفحل العالمي وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم»، والفرس العالمية «إف تي شيلا»، ذهبية المهرات بعد عروض مثيرة لأجمل المهرات التي دفعت بها المرابط الدولية.

كما انتزعت المهرة «دي تميز»، وهي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «دي شهلا»، الميدالية البرونزية، معززة حصيلة مربط دبي من ميداليات البطولة.

وكانت المهرة «دي غرام» قد أحرزت الشهر المنصرم مركز الوصافة في بطولة فيتشي الدولية لجمال الخيول العربية بفرنسا، ومركز الوصافة في بطولة براغ الدولية لجمال الخيول العربية بالعاصمة التشيكية، يونيو الماضي.

كما سبق لمربط دبي أن أحرز المركز الأول في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2017، بذهبيتين في كل من مسابقة الأمهر بعمر السنة ومسابقة الأفحل، بواسطة كل من المهر «دي زيدان» ابن الأسطورة الفحل «اف ايه ال رشيم» والفرس «رينزا اليلان»، والفحل «دي خطاف» ابن الفحل العالمي المتميز «رويال كالرز» والفرس «دي جوان».

وقال مربط دبي في بيان له: «مرة أخرى يؤكد الإنتاج المحلي لمربط دبي سطوته الجمالية العالمية في كل البطولات على اختلاف مستوياتها، ويرسخ الفحل الأسطورة إف إيه إل رشيم قوته النوعية في إنتاج الأبطال، في نجاح فريد ونادر بين الأفحل المنتجة في العالم، مع تميز واضح في غزارة الإنتاج وجدارة الإنجاز».