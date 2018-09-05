البرازيلي راموس ينضم إلى اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي بـ«تويتر»، التعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي مايك راموس بعقد يمتد سنة واحدة بنظام الإعارة، قادماً من نادي إم تي كي بودابيست المجري، بدلاً من اللاعب الكرواتي بيروزيفتش الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد العودة من المعسكر الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا. ويبلغ راموس من العمر 27 سنة، ويعد من نخبة هدافي الدوري المجري. وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «اخترنا هذا اللاعب بعد متابعة فنية دقيقة، ونتمنى له التوفيق مع نادينا بشكل مميز، وقد رشحه لنا أحد وكلاء الأعمال المعروفين في الدولة ممن لهم باع طويل مع أفضل الأندية في الدولة».