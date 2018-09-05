راشد الظاهري بطلاً لـ«كارتينغ الصين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تألق بطل الإمارات راشد الظاهري على حلبة سباق الكارتينغ في الصين، حيث أحرز المركز الأول في كأس الروك، التي جرت منافساتها خلال اليومين الأول والثاني من الشهر الجاري.

ورغم ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة، فإن الظاهري تمكن في سباقه الأول في الصين من الوقوف على منصة التتويج بعد انتصار رائع حاصداً المركز الأول.

شارك الظاهري لأول مرة في بطولة كأس الروك ضمن فئة الميني cc60، حيث جرى السباق على حلبة ريد 1 الدولية لسباق الكارتينغ في العاصمة الصينية بكين.

وقال مدرب الظاهري، بطل سباقات الفورمولا 2 السابق، فاوستو إيبوليتي: «لقد خاض راشد سباقاً رائعاً أثبت مدى حرفيته، وكان فوزه مستحقاً».

وأضاف المدرب: «اندهشت كثيراً من قدرة راشد على التكيف بسرعة مع تغير الطقس وتعديل مركبة الكارت الخاصة به للحصول على سلاسة في القيادة والتأقلم في ظل هذه الظروف بشكل فعال للغاية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى تطور خبرته وحرفيته بالسباق».

ويشارك الظاهري من 7 إلى 9 الشهر الجاري في إيطاليا، وضمن سباق آخر في كأس الروك.