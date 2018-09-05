القرعة تبعد العين عن طريق ريال مدريد في مونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال - العين

جنّبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم «الإمارات 2018»، والتي سحبت أمس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بزيوريخ في سويسرا، بطل دوري الخليج العربي، فريق العين، عن لقاء ريال مدريد الإسباني في المونديال، الذي تستضيفه أبوظبي والعين من 12 إلى 22 ديسمبر، وستقام المباريات على ملعبي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد معقل «الزعيم».

ولن يتواجه العين مع «الملكي» في نصف النهائي، بل في حال فاز بمبارياته الأولى في المونديال، قد يلتقي «الملكي» في النهائي، حال تخطى الأخير عقبة نصف النهائي.

ويبدأ العين مشواره العالمي في البطولة، التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه، بمواجهة بطل اتحاد أوقيانوسيا فريق ويلينغتون النيوزيلندي 12 ديسمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

وسيكون مشوار العين محفوفاً بالمخاطر، إذ إنه في حال فوزه في مباراة الفريق النيوزيلندي سيواجه في الدور الثاني بطل دوري أبطال إفريقيا، الذي لم تحدد هويته حتى الآن، إذ وصلت البطولة الإفريقية ربع النهائي بمشاركة أقوى أندية القارة، أخطرهم الأهلي المصري والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، ولدى الثلاثة خبرة كبيرة في البطولة العالمية.

وحال كتب لـ«الزعيم» المدفوع بجماهيره في البطولة النجاح والتأهل إلى نصف النهائي، على غرار فريق الجزيرة في الموسم الماضي، فإن لاعبي العين سيواجهون تحدياً قوياً آخر بلقاء بطل كوبا ليبرتادوريس (أبطال أميركا اللاتينية)، ولم يتحدد بطله بعد، إذ بلغت المسابقة مستوى ربع النهائي، وأقوى الفرق المشاركة غريميو البرازيلي حامل لقب النسخة الماضية، ومواطنه كروزيرو، بجانب ريفر بليت، وإندبيندينتي الأرجنتينيين وكولو كولو التشيلي.

وسيخوض فريق العين مشواراً صعباً بين المحلي والمونديالي، فحامل لقبي الدوري والكأس، سيلعب نحو 20 مباراة في مختلف المنافسات، بداية من الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما سيواجه الأهلي المصري في الأول من شهر ديسمبر المقبل على كأس الشيخ زايد، التي تم استحداثها خلال إقامة كأس سوبر الخليج العربي، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي بقية مباريات مونديال الأندية، سيواجه بطل دوري أبطال آسيا فريق جوادالاخارا المكسيكي في الدور الثاني، على أن يلعب المتأهل منهما لملاقاة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي. وأشرف على عملية سحب القرعة رئيس قسم الأحداث والفعالية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خايمي يارزا، بمساعدة من إستيبان كامبياسو، لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق، الذي يعدّ من أساطير كرة القدم، الذي توّج بكأس العالم للأندية مع إنتر ميلان الإيطالي، بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي بطل إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في نسخة 2010 التي استضفتها الإمارات، وشهدت مشاركة الوحدة.

مواعيد مونديالية لـ «الزعيم»

12 ديسمبر: العين يواجه ويلينغتون النيوزيلندي.

15 ديسمبر: العين (حال تأهله) سيلتقي بطل إفريقيا.

18 ديسمبر: «الزعيم» في حال واصل رحلته بنجاح قد يواجه بطل أميركا اللاتينية في نصف النهائي.

22 ديسمبر: نهائي البطولة.

زوران: مطالبون بالتركيز في 20 مباراة قبل المونديال

قال مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش: «مطالبون بخوض 20 مباراة قبل مونديال الأندية وبتركيز عال، في بطولات عديدة في كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي».

وشدد زوران على ضرورة الظهور بأفضل أداء، مشيراً إلى انه سيفتح لاحقاً ملف منافسات كأس العالم للأندية. وأكد في تصريحات صحافية عقب سحب القرعة، أن على لاعبيه أن يكونوا في كامل جاهزيتهم البدنية والنفسية أمام فريق ويلينغتون النيوزيلندي، وقال: «التركيز بكل تأكيد سيكون منصباً على مباراة الفريق النيوزيلندي الأولى، وهدفنا الفوز فيها للانتقال بعدها لمواجهة بطل دوري أبطال إفريقيا».

الهاجري: مشاركة العين لن تكون «شرفية»

قال رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، إن مشاركة «الزعيم» في مونديال كأس العالم للأندية، لن تكون «شرفية»، وأوضح أن الهدف سيكون تمثيل الدولة والوطن العربي بقوة. وقال في تصريحات صحافية: «نتمنى أن تخرج البطولة في ثوب بهي، مشاركة فريق العين في البطولة في وجود كوكبة من أبطال القارات تعدّ تحدياً، والفريق مستعد».

وعبّر رئيس شركة كرة القدم عن سعادتهم الكبيرة، كون مشاركة العين ستكون في عام استثنائي، وقال: «عام 2018 يكمل فيه العين 50 عاماً منذ تأسيسه، كما شهد تتويج الفريق بثنائية الكأس والدوري، والعام الجاري سيكون اللون البنفسجي لون العام».

12

ديسمبر المقبل إلى

22 منه موعد

مونديال الأندية

«الإمارات 2018»،

الذي يقام في

أبوظبي والعين.