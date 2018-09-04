الوحدة يتصدر "الأولى" بعد الفوز على شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق-دبي

حقق الوحدة فوزاً مهماً على شباب الأهلي بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي ليوناردو دي سوزا، في ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، ليتصدر "العنابي" المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه عجمان وبني ياس والوصل واتحاد كلباء برصيد نقطة واحدة، ويحتل شباب الأهلي المركز الأخير من دون رصيد.

شهد الشوط الأول أفضلية من الوحدة في البداية، إذ تألق حارس مرمى شباب الأهلي، حسن حمزة في التصدي لفرصتين خطرتين، الأولى من تسديدة البرازيلي ليوناردو (6)، والثانية من كرة لعبها الكوري الجنوبي ريم تشانغ برأسه (14)، في المقابل تحسن أداء شباب الأهلي، وتصدت العارضة لتسديدة قوية من محمد جمعة في الدقيقة 25.

أما الشوط الثاني شهد سيطرة شباب الأهلي على مجريات اللعب إذ أهدر محمد جابر فرصة لا تضيع في الدقائق الأولى عندما سدد الكرة خارج المرمى رغم خلوه من الحارس، بينما تصدت العارضة لكرة لعبها الإكوادوري جيمي أيوفي برأسه (52).

وفي الدقيقة 66 افتتح البرازيلي ليوناردو النتيجة لمصلحة الوحدة مستغلاً كرة ارتدت من العارضة من رأسية المغربي مراد باتنا، وأكملها ليوناردو في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز "العنابي".