اتحاد كلباء يتعاقد مع راموس البرازيلي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، عن التعاقد رسمياً مع المهاجم البرازيلي مايك راموس بعقد يمتد لسنة واحدة بنظام الإعارة قادماً من نادي ام تي كي بودابيست المجري، وذلك بدلا عن اللاعب الكرواتي بيروزيفتش والذي تم الاستغناء عن خدماته بعد العودة من المعسكر الخارجي الذي اقيم في سلوفينيا،ويبلغ من العمر 27 سنة، ويعتبر من نخبة هدافي الدوري المجري.

وفِي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي لـ "الامارات اليوم": اخترنا هذا اللاعب بعد متابعة فنية دقيقة ونتمنى له التوفيق مع نادينا بشكل مميز.