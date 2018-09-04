المصدر: الامارات اليوم - دبي

«عموري»

نشر لاعب المنتخب الوطني، عمر عبدالرحمن «عموري» صورة له على حسابه الشخصي في «إنستغرام» أثناء توجهه من الرياض إلى برشلونة، إذ سيلتحق بمعسكر «الأبيض» الخارجي استعداداً لكأس آسيا 2019.

انتظار

تنتظر اللجنة الفنية قي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية موافقة الهيئة العامة للرياضة على إشراك أحد اللاعبين من مواليد الدولة، ضمن المنتخب الوطني في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ستقام في دبي منتصف الشهر الجاري.

اتفاقية

كشف مصدر رسمي داخل شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن العقد القانوني مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فيفياني يتكون من 21 صفحة، وتم إعداده بشكل دقيق بإشراف مستشار قانوني من أجل ضمان حقوق النادي المالية.