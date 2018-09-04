«حامل اللقب» يصطدم بوصيفه في افتتاح «أغلى الكؤوس»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أسفرت قرعة مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم عن مواجهات نارية، تشتعل فيها المنافسة بين فريق العين حامل لقب النسخة الماضية الذي سيواجه وصيفه فريق الوصل، ويلعب الشارقة في مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي دبي أمام اتحاد كلباء وبني ياس مع النصر والفجيرة أمام عجمان، ويواجه الوحدة نظيره دبا ويلتقي الظفرة مع أول المجموعة الأولى من المتأهلين من الدور التمهيدي، بينما يلعب الإمارات مع أول المجموعة الثانية.

وأقيمت القرعة، أمس، في جامعة الإمارات العربية في مدينة العين برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، بحضور مدير الجامعة محمد عبدالله البيلي، والأمين العام بالوكالة للهيئة العام للرياضية عبدالمحسن الدوسري، ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية، وشارك في سحب القرعة عدد من طلبة جامعة الإمارات.

من جهته، أكد مدير فريق العين، مطر الصهباني، أنهم يفضلون مواجهة فريق قوي على ملاقاة آخر ضعيف لكون أن «الزعيم» في كامل تركيزه بالمباريات الكبيرة، وقال في تصريحات صحافية: «بالتأكيد مواجهة قوية ونهائي مبكر بين فريقين كبيرين، والجميع سيكون مهتماً بها، ونأمل أن تكون في مستوى التطلعات».

في المقابل، اعتبر إداري فريق الوصل، حميد يوسف، أن مواجهة العين بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين لكون أن اللقاء يجمع بين فريقين جماهيريين وأن كلا الطرفين يبحثان عن التأهل، وقال في تصريحات صحافية عقب القرعة: «بالتأكيد المباراة نهائي مبكر والوصل هدفه بالتأكيد المضي قدماً في مشوار الكأس الغالية، بغض النظر عن أننا سنلعب في مواجهة فريق العين».

وتنطلق مسابقة كأس رئيس الدولة بالدور التمهيدي الذي سيقام خلال الفترة من الخامس من شهر أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر، ويقتصر على مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى فقط على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني لدور الـ16 الذي تبدأ فيه مشاركات أندية دوري الخليج العربي، وسيُقام هذا الدور يومي السابع والثامن من شهر ديسمبر المقبل.

وتقام جميع مباريات كأس رئيس الدولة على ملاعب محايدة، بعد أن أثبتت النسخ الماضية الجدوى من إقامة اللقاءات بنظام الفريق الضيف، كما سيتم تحديد الملاعب في وقت لاحق عن طريق لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وجرى خلال الحفل توزيع جوائز الموسم الماضي لأندية دوري الدرجة الأولى، وحصل لاعب الفجيرة محمد خلفان المسماري على لقب أفضل لاعب مواطن، ولاعب الحمرية البرازيلي ماركوس أفضل لاعب أجنبي وهداف الدوري برصيد (21 هدفاً)، وتوّج لاعب الفجيرة خالد مبارك بلقب أفضل لاعب صاعد، ويوسف عبدالله من الفجيرة بلقب أفضل إداري، ومدرب بني ياس جوران توفاريتش بلقب أفضل مدير فني.

وشهدت قرعة دوري الدرجة الأولى مواجهات قوية أيضاً، وسيبدأ فريق حتا المرشح الأبرز للفوز باللقب مشواره من خارج ملعبه بمواجهة العروبة، ويلعب الحمرية في مواجهة مصفوت ويستقبل مسافي ضيفه التعاون، ويلاقي خورفكان العربي بينما يلعب الذيد مع دبا الحصن.

وتُقام منافسات دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من دورين، وتبدأ منافساتها يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 أندية تتنافس على بطاقتين للتأهل لدوري الخليج العربي في نسخته المقبلة. ويأمل القائمون على مسابقة دوري الدرجة الأولى، ألا تشهد المسابقة أي انسحابات بعد أن تضررت البطولة في السابق، بسبب الانسحابات المفاجئة للأندية حتى بعد إجراء القرعة، على الرغم من أن اتحاد الكرة يقدم دعماً مالياً للأندية في بداية كل موسم.

مروان بن غليطة: نعمل من أجل موسم استثنائي

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، أنهم يعملون باجتهاد من أجل موسم استثنائي، وأنهم يأملون أن تكون كل المنافسات في الموسم الجاري مثيرة لكونها تتزامن مع استضافة البلاد لنهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل، مشيداً في الوقت نفسه بمرسوم رئيس الدولة الخاص بمشاركة أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين، مشيراً إلى أنه يساعد في توسيع قاعدة المشاركين. وقال خلال كلمته في حفل القرعة أمس: «نستشرف أفاق موسم جديد نأمل أن يكون حافلاً بالإثارة في كل المنافسات، ونشكر تكاتف كل الأندية مع اتحاد الكرة في سبيل التطوير الدائم وتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وهو ما يؤكد أن العمل دوماً تحت شعار معاً نعمل ومعاً ننجز».

مطر الصهباني:

«العين يفضل مواجهة فريق قوي على ملاقاة آخر ضعيف».

حميد يوسف:

«المباراة نهائي مبكر، والوصل هدفه المضي قدماً».