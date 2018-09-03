سييرا: شباب الأهلي لن يتأثر بالخسارة أمام الجزيرة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي سييرا، أن مواجهة الوحدة بعد غد الثلاثاء، في كأس الخليج العربي، لا تقل أهمية عن مباريات دوري الخليج العربي، وأن الرغبة في الفوز، تبقى قائمة في كل المباريات بغض النظر عن اسم البطولة.

وقال سييرا، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الخسارة 4-5، أمام الجزيرة في الجولة الأولى للدوري، لم تؤثر على معنوياتنا، ولا زلنا نتمتع بالحماس والطاقة الإيجابية، وسنواصل عملنا لتصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات".

وأضاف: "تشكيلة شباب الأهلي أمام الوحدة، ستشهد تغييرات، بسبب غياب لاعبي المنتخب، إضافة إلى القوانين التي تلزمنا بإشراك عدد معين من لاعبي الفئات السنية، وظروف الإصابات، وتوقف اللاعبين، وكلها جزء من لعبة كرة القدم، ونسعى دائماً لإيجاد الحلول، وتوفير البدائل لسد النقص".