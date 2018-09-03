الشارقة يطلب تأمين صدارة «اليد» من الأهلي المصري

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

تقام اليوم مباراتان في الجولة الرابعة من بطولة الشيخ خالد بن محمد القاسمي لكرة اليد، التي تختتم غداً، إذ يلتقي سموحة المصري مع الأهلي البحريني، بينما يخوض الشارقة مواجهة صعبة مع الأهلي المصري.

وتحدد المباراتان ملامح الفرق الأقرب للمنافسة على اللقب، إذ تجمع المواجهة الأولى سموحة المصري - الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي المصري - مع فريق الأهلي البحريني الرابع بالرصيد نفسه، إذ تعد هذه المباراة بمثابة الأمل الأخير للبقاء في المنافسة بالنسبة إلى الفريقين، بينما يسعى الشارقة إلى تأمين موقعه في الصدارة برصيد أربع نقاط، لكنه يصطدم بمواجهة حامل اللقب الأهلي المصري.