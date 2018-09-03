الظفرة يزهو بـ«الصالات»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

احتفل فريق نادي الظفرة بإنجاز سوبر الصالات على ملعب صالة اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية، بعد أن توج بطلاً لسوبر الموسم الـ10، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 3-2، بعد أن انتهى الزمن الرسمي للمباراة المثيرة 4-4.

وبالعودة إلى نتائج مباريات الفريقين منذ الموسم الماضي، فالكفة متوازنة بين الفريقين، فقد فاز الظفرة في الدور الأول من الدوري، وخسر من النصر في الدور الثاني، وكان الفوز من نصيب الظفرة في الـ«بلاي أوف»، ذهاباً وإياباً، وخسر الظفرة من النصر في نهائي الكأس بالموسم الماضي، وعاد للفوز مرة أخرى في سوبر افتتاحية موسم 2018-2019.

وعقب نهاية مراسم التتويج، توجه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء وراعي سوبر كرة الصالات في الموسم الـ10 للعبة، بالتهاني والتبريكات إلى ناديي الظفرة والنصر على المستوى المتميز والعالي الذي قدمه الفريقان في مباراة السوبر، التي جرت أول من أمس، على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء. وقال إن «نادي الاتحاد جاهز لاستضافة أي حدث رياضي خلال الفترة المقبلة»، مشيداً بدور ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بالمنشآت الرياضية، وهنأ الظفرة بالإنجاز والفوز المثير في المباراة الماراثونية، التي حسمت عبر ركلات الجزاء الترجيحية، وتمنى للنصر حظاً أوفر في المرات المقبلة.