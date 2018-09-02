مدرب العين: اسألوا مدرب الهلال عن «عموري»

المصدر: معاذ كمبال - دبي

استغرب مدرب فريق العين، الكرواتي زوران، استمرار توجيه الأسئلة له عن نجم الفريق السابق، المنتقل قبل أسابيع إلى فريق الهلال السعودي عمر عبدالرحمن، وقال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الإمارات، أول من أمس: اسألوا مدرب الهلال عن عموري، حالياً لا علاقة لي باللاعب، وكل همي وتركيزي في فريقي.

وأضاف: ليس من العدل والإنصاف أن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي، مدرب الهلال هو المؤهل للحديث عن عموري.

وأوضح: علاقتي باللاعب جيدة، وأتمنى أن تستمر كذلك، وأنا حالياً أدرب العين وليس أي فريق آخر.

يذكر أن العين افتتح الموسم الجديد في دوري الخليج العربي، أول من أمس، بالفوز خارج أرضه على الإمارات 3-1، واشتكى المدرب ارتفاع الحرارة والرطوبة، قائلاً إنها خطر على اللاعبين، وأوضح: من الجيد عدم اللعب في هذه الظروف، فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، لكن عامل الطقس أثر في المستوى البدني للاعبين.

وأشار زوران إلى أن العين سيفتقد لاعبين دوليين عدة، بسبب انضمامهم إلى المنتخب، مؤكداً أنه سيعمل على تجهيز الفريق للمواجهة المقبلة في الكأس في ظل غيابات مهمة.