المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مبخوت

ذكرت قناة «دبي الرياضية»، أن نجم الجزيرة، علي مبخوت، تلقى عرضاً من الهلال السعودي، في اليوم الأخير قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، لكي يدخل ضمن صفقة تبادلية مع لاعب الهلال عمر خريبين، إلا أن مدرب الجزيرة تمسك ببقاء هدافه ونجم الفريق.

الغساني

بات لاعب الوحدة، يحيى الغساني، أول لاعب من فئة حملة الجوازات ينجح في تسجيل هدف بالمسابقات الرسمية، حيث قدم مستوى مميزاً في لقاء كلباء، أول من أمس، في الدوري، وسجل هدفاً من سداسية الوحدة.

اللنجاوي

كشف بطل الإمارات في الدراجات المائية، علي اللنجاوي، أنه بصدد التحضير للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في أميركا، أكتوبر المقبل، حيث أكد لـ«الإمارات اليوم» أنه يتمنى المشاركة باسم المنتخب في هذه المسابقة العالمية.