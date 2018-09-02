«أبيض السلة» ثالث بطولة الخليج للناشئين

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة بطولة الخليج السادسة للناشئين والمقامة في صالة نادي شباب الأهلي بالمركز الثالث، وذلك بعد فوزه أول من أمس على منتخب عمان 60-49. وكان المنتخب السعودي حسم اللقب مبكراً، بالمقابل عاد المركز الثاني للمنتخب البحريني.

وقام بتتويج الفائزين رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه نائب رئيس اتحاد الإمارات عبداللطيف الفردان، ورئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي.

وقدم رئيس جامعة دبي منحة دراسية مجانية لأحد لاعبي المنتخب، على أن يقوم اتحاد الإمارات بتحديد هوية اللاعب.