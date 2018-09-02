«الذهبي السعودي» بطلاً لـ«أكاديميات الكرة الخليجية»

المصدر: جوني جبورـــ عجمان

توج فريق الفتى الذهبي السعودي بلقب بطولة الخليج لأكاديميات الكرة، عقب الفوز بركلات الترجيح أول من أمس على أوليه البحريني 3-1، في البطولة التي نظمها مركز كواترو في عجمان.

وفاز «سبورت فور أوول» الإماراتي بالمركز الثالث، بعد الفوز على العقر العماني 2-1.

وفي الجوائز الفردية فاز عبدالله الخالدي من أوليه بجائزة أفضل لاعب، وأحمد المشري من أكاديمية الكويت بأفضل حارس، وعبدالرحمن أحمد (الفتى الذهبي) أفضل وسط، والسيد هاشم (أوليه) أفضل هداف، ومحمد خميس (العقر العماني) أفضل لاعب جماهيري، وأفضل مدرب لسعيد مرتضى من أوليه، ووائل الجلاد من الكويت أفضل إداري، وأكاديمية العقر العماني أفضل فريق مثالي.