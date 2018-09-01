مدرب بني ياس: نقطة افضل من خسارة كل النقاط

المصدر: محمد فاضل الفجيرة

هنأ مدرب الفريق الاول لنادي بني ياس الكرواتي يورتش لاعبيه بعد الخروج بنتيجة التعادل امام فريق الفجيرة بهدف لكل منهما، في اول مباراة للفريق ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري الخليج العربي، يوم امس، معتبرا الحصول على نقطة افضل من خسارة جميع النقاط، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لعبنا 90 دقيقة تقريبا بلاعب اقل من الفجيرة بعد حالة الطرد، وخرجنا بنقطة التعادل، كما وتأثر الفريق بعاملي الحرارة والرطوبة مما جعل المباراة صعبة جدا، موضحا: ساهم طرد اللاعب باحداث صدمة على اللاعبين تخلصنا منها بعد ذلك، وتمكنا من تسجيل هدف التعادل وكدنا ان نسجل هدفا ثانيا، وبشكل عام انا مقتنع وسعيد للاداء والنتيجة، وانا أهنأهم للروح القتالية التي ادوا بها المباراة، واهنأ الفجيرة ايضا لتقديمه مباراة جميلة ايضا، وعن اللاعبين الاجانب اكد بانه سعيد لما قدموه من مستوى في اول مباراة رسمية لهم، واشاد بحارس المرمى فهد الظنحاني وبماقدمه من اداء مميز.