الفجيرة وبني ياس يكتفيان بالنقطة الأولى في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

دشن فريق الفجيرة وضيفه بني ياس مبارياتهما في دوري الخليج العربي، أمس، بنقطة، بعد تعادل بهدف لمثله، حيث بدأ التسجيل للفجيرة نجمه الجزائري محمد بن يطو، ثم ردّ عليه، مهاجم بني ياس الإسباني بيدرو كوندي، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة الدولي.

وفرض الفجيرة نفسه على المباراة منذ بدايتها، وواجهه حذر شديد من قبل بني ياس، الذي اعتمد بتنظيم هجماته على الكرات القصيرة، وصولاً إلى المرمى، بالمقابل اعتمد الفجيرة بهجماته على اللعب مركزاً على الجانبين.

وكاد السماوي يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة 10 بعد انفراد اللاعب خورخي، وأبعدها الحارس صالح ربيع.

ونال لاعب بني ياس فيصل الخديم بطاقة حمراء، بعد تدخله بخشونة على قدم حميد أحمد، ليلعب السماوي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 15، وهو ثاني إنذار بعد أن نال زميله فواز عوانة بطاقة صفراء سابقة، تلا ذلك بطاقة أخرى للاعب يوسف جابر.

وكاد الفجيرة يسجل أول الأهداف بعد تسديدة من فهد سبيل في الدقيقة 19، أبعدها الحارس فهد الظنحاني لضربة ركنية، نجح من خلالها الفجيرة بالتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق الجزائري محمد بن يطو، بعد جملة تكتيكية، مستفيداً من ضربة ركنية تبادلها قصيرة مع حسن أمين بالقرب من منطقة جزاء، ليسددها بن يطو صاروخية داخل المرمى.

وفرّط بني ياس بهدف التعادل عن طريق سهيل النوبي، الذي انفرد في الدقيقة 21 بالمرمى، تصدى لها الحارس صالح ربيع، وسدد لاعب الفجيرة البرازيلي جابرييل كرة جميلة من ضربة ركنية 42، كادت تعلن الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني ظهر بني ياس أخطر، واستطاع أن يسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 61، مستفيداً من خطأ في التمركز بالنسبة لمدافعي الفجيرة.

وانطلقت بعد ذلك هجمات متبادلة بين الفريقين، وكاد الفجيرة يسجل في أكثر من مناسبة، كان أبرزها كرة خطرة لجابرييل تصدى لها ببراعة حارس السماوي الظنحاني.

وقدم الظنحاني شوطاً مميزاً جداً وواصل تألقه، وكان فيه سداً منيعاً أمام الهجمات المتتالية لفريق الفجيرة، وتصدى لما يقرب من أربع كرات خطرة، أنقذ فيها بني ياس، كما ظهر السماوي بقوة رغم النقص العددي، وكان قريباً من التقدم في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة بتعادل مثير، رغم احتساب الحكم خمس دقائق وقتاً بدل ضائع.

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