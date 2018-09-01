منتخب السلة يخسر أمام البحرين ويودّع حلم «آسيوية الناشئين»

المصدر: جوني جبور - دبي

فرّط المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين في حلم بلوغه البطولة الآسيوية، عقب خسارته، أول من أمس، أمام البحرين 55-67، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة في البطولة الخليجية السادسة للناشئين تحت 16 عاماً، المؤهلة إلى آسيا 2019، التي تقام في صالة نادي شباب الأهلي، وأسدل الستار عنها مساء أمس.

وشهدت الجولة إعلان الأخضر السعودي بطلاً للنسخة السادسة، بعد أن اختتم مبارياته بتحقيق العلامة الكاملة، وتسجيل الانتصار الرابع على التوالي على منتخب سلطنة عمان بواقع 77-35.

وابتعد الأخضر السعودي في صدارة الترتيب العام برصيد ثماني نقاط، كانت كفيلة بإعلانه بطلاً للنسخة السادسة، وضامناً من خلالها أولى البطاقات المؤهلة إلى آسيا 2019، فيما ضمنت البحرين، بغض النظر عن مباراتها الختامية أمس، المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وحسم ثانية البطاقات المؤهلة للبطولة القارية.

وفي تفاصيل المباريات، عرف لاعبو البحرين كيفية حسم المباراة لمصلحتهم، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتيجتَي الفترتين الأولى والثالثة بواقع 15-6 و26-13، فيما لم ينجح ناشئو الإمارات في العودة بنتيجة المباراة رغم الأفضلية في الثانية والرابعة 19-13 و17-13.