منتخب الرماية يستعد لانطلاق بطولة العالم في كوريا الجنوبية

المصدر: تشانغوون - الإمارات اليوم

تحتضن مدينة تشانغوون الكورية الجنوبية بطولة العالم الـ52 للرماية، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020، ومن المقرر أن تنطلق منافساتها الرسمية، غداً، ببطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب».

ويمثل المنتخب في هذه البطولة العالمية، الثلاثي حمد بن مجرن الكندي ووليد العرياني وعبدالله محمد بوهليبة، فيما يمثلنا في رماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» خالد الكعبي، وتقام منافساتها بدءاً من السبت المقبل.

أما في رماية الأطباق من الأبراج، فيمثل المنتخب الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف بن فطيس ومحمد حسين، وتقام منافساتها يومَي الخميس والجمعة 13 و14 سبتمبر.

من ناحية أخرى يخوض رماتنا التدريب الرسمي، اليوم، حيث ستتم رماية ثلاث جولات، أي 75 طبقاً، وهي أشبه باليوم الأول من البطولة، أي بروفة جادة للبطولة التي تنطلق غداً.

وتعد البطولة الحالية هي الأولى التي تؤهل للأولمبياد وتحظى بـ60 بطاقة تأهل موزعة على 15 مسابقة، يتنافس عليها 3422 رامياً ورامية يمثلون 90 دولة، بينها تسع دول عربية هي الإمارات والكويت وسلطنة عمان، والبحرين والسعودية وقطر، ومصر والمغرب والجزائر.

وتأتي أهمية هذه البطولة من كونها الأولى التي تؤهل للأولمبياد، كما أنها تشمل كل الأسلحة من مسدس وبندقية هوائية وشوزن «أطباق»، إلى جانب أنها تتضمن مسابقات الشباب والشابات والزوجي المختلط «المستحدثة» بدلاً من الدبل تراب.

ويشارك العرب بـ125 رامياً ورامية، وتتصدر الكويت بعدد المشاركين على المستوى العربي.

البطولة العالمية مؤهِّلة إلى الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».