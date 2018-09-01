«الملك» يتعثر أمام سموحة المصري في «دولية محمد بن خالد لكرة اليد»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تعرّض فريق كرة اليد في نادي الشارقة لخسارة مفاجئة، أول من أمس، أمام سموحة المصري بنتيجة 22-18، في المباراة التي جمعتهما في ثانية جولات النسخة السابعة من بطولة «محمد بن خالد القاسمي» الدولية، المقامة حالياً في نادي الشارقة، وتمتد حتى الرابع من سبتمبر الجاري، بمشاركة خمسة أندية عربية وخليجية.

وشهدت الجولة نجاح الأهلي البحريني في فرض التعادل على الهدى السعودي 24-24، في مباراة شهدت هيمنة السعوديين. وبنتائج الجولة، تصدّر الشارقة رغم خسارته الترتيب العام بأربع نقاط، بفارق نقطة عن حامل اللقب، الأهلي المصري، المرتاح، وفق نظام البطولة في هذه الجولة، ومواطنه سموحة، والهدى السعودي والأهلي البحريني.

ونجح لاعبو الشارقة في كسب رهان الدقائق الأولى من لقاء سموحة المصري، قبل أن ينجح الضيوف في قلب الموازين لمصلحتهم وإنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق هدف واحد وبنتيجة 10-9، ليحمل الشوط الثاني عنوان الأفضلية للاعبي سموحة، الذين نجحوا في توسيع الفارق وإنهاء المباراة لمصلحتهم بواقع 22-18. وفي ثانية المباريات، فرط الهدى السعودي في نتيجة تقدمه مع نهاية الشوط الأول 14-11، بعد أن نجح الأهلي البحريني في تقليص الفارق وفرض نتيجة التعادل في الدقيقة الأخيرة 24-24.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة المقامة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثالثة، على أن يلتقي في الخامسة والنصف عصراً فريقا الشارقة الإماراتي والهدى السعودي، على أن تتبع في السابعة والنصف مساءً بلقاء الأهلي البحريني مع الأهلي المصري.

الهدى السعودي فرط في تقدمه، واكتفى بالتعادل مع الأهلي البحريني.