الوحدة بـ 10 لاعبين يكتسح اتحاد كلباء بالستة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق فريق الوحدة فوزاً مهماً في بداية مشواره في دوري الخليج العربي لكرة القدم على حساب ضيفه فريق اتحاد كلباء بنتيجة 6/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ولَم يتأثر "أصحاب السعادة" بالنقص العددي بعد أن أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 عقب تلقي لاعبهم سلطان الغافري البطاقة الصفراء الثانية.

وتقدم الوحدة عن طريق لاعبه طارق أحمد في الدقيقة التاسعة لكن الضيوف ادركوا التعادل بواسطة يعقوب البلوشي في الدقيقة 15.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 42 تقدم الوحدة بالهدف الثاني عن طريق تشانغ ريم.

ومع بداية الشوط الثاني سجل حمدان الكمالي الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 53 لكن اتحاد كلباء قلص الفارق عبر لاعبه منصور البلوشي.

ودخلت المباراة منعرجاً جديداً بعد أن حصل سلطان الغافري على بطاقتين صفراويتين في غضون 5 دقائق وتحديداً بين الدقيقتين 61 و 67.

وفي الوقت الذي كان فيه الضيوف قريبين من تسجيل هدف التعادل جاء الهدف في شباكهم بعد أن سجل مدافعهم حمد الحمادي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.