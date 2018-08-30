الوصل يدشن الأطقم الجديدة بحضور المشجعين

المصدر: أحمد طارق - دبي

دشن المتجر الرسمي لشركة «نيو بالانس» العالمية، المتخصصة في تصنيع الملابس والأدوات الرياضية، أطقم ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل للموسم الرياضي 2018-2019، في مقر المتجر بمردف سيتي سنتر، وسط حضور كبير من قبل عشاق «الإمبراطور»، الذين حضروا حفل التدشين لملاقاة نجوم النادي، الذين حضروا الحفل خصيصاً لمشاركة الجماهير في حفل التدشين

وحضر حفل تدشين قمصان الفريق عدد من نجوم «الفهود»، وهم الرباعي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز وفينيسيوس دي ليما، إلى جانب سالم العزيزي وعبدالله خميس، إذ قام اللاعبون بمقابلة الجماهير والتقاط الصور التذكارية معها، بجانب التوقيع على المنتجات التي قامت باقتنائها، وسط أجواء مميزة أعجبت المشجعين.

وتأتي هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الأندية الإماراتية، في إطار الاتفاقية الموقعة من قبل نادي الوصل وشركة «نيو بالانس» العالمية، التي تشتمل على عدد من الأمور التسويقية المميزة للنادي، مثل قيام الشركة بعرض ملابسها في منافذ البيع التابعة لها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين «الإمبراطور» والأندية العالمية التي ترعاها الشركة.