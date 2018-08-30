منتخب سلة الناشئين في حوار الفرصة الأخيرة لبلوغ الآسيوية

المصدر: جوني جبور - دبي

يدخل منتخبا الإمارات والبحرين لكرة السلة للناشئين في اختبار الفرصة الأخيرة للمنافسة في ثانية البطاقات المؤهلة إلى بطولة آسيا للعام المقبل، وذلك في المباراة التي تجمعهما في السابعة والربع مساء اليوم على صالة نادي شباب الأهلي - دبي، ضمن الجولة الرابعة من البطولة الخليجية السادسة للناشئين تحت 16 التي تستضيفها دبي حتى غد.

كما تشهد الجولة في الخامسة عصراً لقاء المنتخبين السعودي والعماني، في مباراة يسعى من خلالها السعوديون لمواصلة سلسلة انتصاراتهم، وتأكيد أحقيتهم في انتزاع أولى بطاقتي التأهل إلى آسيا، فيما يطلبها العمانيون لضمان استمرار المنافسة في البطاقة الثانية.

وبالعودة إلى لقاء الفرصة الأخيرة للإمارات والبحرين، يسعى كلا المنتخبين إلى فض شراكة المركز الثاني عند النقطة الثالثة، وتعويض خسارتيهما أمام السعودية التي جاءت للأبيض الصغير في جولة الافتتاح «41-61»، قبل أن تتلقى البحرين أول من أمس خسارتها أمام الأخضر السعودي بفارق 11 نقطة وبنتيجة «58-69».

وعلى الرغم من الفوز الصريح للبحرين في ثانية جولات البطولة على حساب منتخب عمان بفارق 36 نقطة وبنتيجة «85-49»، فإن المنتخب البحريني الذي دخل البطولة كأقوى المرشحين لانتزاع اللقب، عانى أول من أمس أمام نظيره السعودي، خصوصاً بعد أن نجح لاعبو الأخضر في ضمان انتصارهم بنيلهم الأفضلية المطلقة في الفترتين الأولى والثانية بواقع «16-10 و17-7»، وذلك بعد أن فشل البحرينيون في العودة بنتيجة المباراة على الرغم من حسم نتيجتي فترتيها الثالثة والرابعة «23-20 و18-16»

وبنتائج جولة أول من أمس، ابتعد المنتخب السعودي في الصدارة برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبات البحرين والإمارات وعمان المتشاركة لرصيد النقطة الثالثة والمركز الثاني، بانتظار ما ستؤول إليه نتائج مباراتي اليوم التي من سبيلها تحديد ملامح هوية المنتخب الثاني المتأهل إلى آسيا العام المقبل.

المنتخبان الوطني والبحريني يأملان تعويض خسارتيهما أمام السعودية.