قرعة كأس رئيس الدولة للطائرة تسفر عن مواجهات قوية

المصدر: معاذ كمبال - دبي

أسفرت قرعة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة التي أقيمت بمقر الاتحاد في دبي عن مواجهات قوية، وسيستهل فريق العين (حامل اللقب) مشواره من الدور ربع النهائي بلقاء فريق حتا، فيما يبدأ بني ياس (حامل لقب الدوري) مشواره بمواجهة من العيار الثقيل أمام شباب الأهلي دبي.

وفي بقية المباريات يواجه الظفرة المتأهل من لقاء الوصل والجزيرة، في حين يلتقي الوحدة مع الفريق المتأهل من مباراة عجمان والنصر، وتم تحديد المسار حتى المباراة النهائية، وسيعلن اتحاد الطائرة توقيت المباريات خلال الأيام المقبل.

كما كشفت قرعة الدوري العام عن مواجهات متباينة، وسيبدأ بني ياس (حامل اللقب) مشواره على ملعبه بمواجهة الوحدة، بينما يستقبل فريق العين (الوصيف) فريق عجمان، ويلعب شباب الأهلي دبي أمام حتا والجزيرة في مواجهة النصر، بينما يحل الظفرة ضيفاً على الوصل في دبي.

وستقام أقوى مباريات الموسم بين فريق بني ياس البطل ووصيفه فريق العين في الأسبوع السادس بالصالة السماوية في بني ياس.

وتلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري (ذهاب وإياب) لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى العاشر، وتقام المرحلة الثانية من الفرق أصحاب الترتيب من الأول حتى الرابع بنظام خروج المغلوب (بلاي أوف)، إذ يلعب صاحب المركز الأول مع الرابع ويلتقي الثاني مع الثالث.

فيما تلعب الفرق من المركز الخامس حتى العاشر دورياً من دور واحد لتحديد الترتيب النهائي للفرق، وفقاً لحاصل جمع النقاط التي يحصل عليها الفريق في المرحلتين الأولى والثانية معاً.