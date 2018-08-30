9 صفقات ترفع طموحات النصر أمام عجمان

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

سيكون النصر محط الأنظار عندما يبدأ مشواره في دوري الخليج العربي، إذ يستضيف عجمان في افتتاح مباريات النسخة الـ11 من دوري المحترفين، الساعة 5:55 على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي، حيث يعد «العميد» أبرز الأندية التي أبرمت صفقات في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع تسعة لاعبين جدد.

ووضعت الترشيحات «الأزرق» ضمن أبرز الأندية المرشحة للمنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعد العودة القوية للفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي، بالتعاقد مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي حقق طفرة كبيرة مع «العميد» باحتلاله المركز الرابع في لائحة الترتيب.

وقامت شركة الكرة النصراوية بعمل كبير في فترة الانتقالات، بالتعاقد مع تسعة لاعبين، بواقع خمسة لاعبين مواطنين، هم محمد العكبري والحسين صالح وحبيب الفردان ومحمد عايض ومحمد مرزوق، وأربعة لاعبين أجانب، هم البرازيلي يوري ليريو، والفرنسي يوهان كاباي، والبرازيلي صامويل روزا، ومواطنه غابرييل ماركينيوس، ورغم عدم اكتمال صفقة انضمام مرزوق إلى النصر بسبب تمسك شباب الأهلي بإكمال اللاعب عقده مع الفريق، واحتمالية انضمامه إلى الفريق في شهر يناير، إلا أن «العميد» لن يتأثر بذلك، خصوصاً مع وجود أحمد الياسي ومسعود سليمان وخليفة مبارك ومحمد سرواش في خط الدفاع، وهم الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها يوفانوفيتش.

ورغم القوة التي يتمتع بها النصر والترشيحات التي تصب في مصلحته لتحقيق الفوز على عجمان، إلا أن المباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أنه في الموسم الماضي حقق «البرتقالي» الفوز في مباراة الفريقين في الدور الأول على أرض «الأزرق» بهدف دون رد، بينما فاز النصر بالنتيجة ذاتها في لقاء الفريقين في الدور الثاني.

في المقابل، يبحث عجمان عن تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقطة واحدة على الأقل، إذ يسعى «البرتقالي» إلى تقديم موسم استثنائي في الدوري مثلما حدث الموسم الماضي، وضمن البقاء مبكراً، باحتلاله المركز الثامن في لائحة الترتيب.

واحتفظ عجمان بخدمات المدرب المصري أيمن الرمادي، وتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب جدد، هم البرازيلي فاندر فييرا الذي كانت له تجربة مع الشارقة، والمغربي عادل هرماش الذي لعب أيضاً مع الوحدة والظفرة، كما ضم المهاجم المميز النيجيري ستانلي أوهاتشي قادماً من القادسية السعودي، وأخيراً السنغالي مامي بابا تيام قادماً من الاستقلال الإيراني.

الغيابات

النصر: لا يوجد.

عجمان: لا يوجد.

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