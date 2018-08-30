الجسمي يعتذر عن عدم الاستمرار في اتحاد الكرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن حسن الجسمي اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته متحدثاً رسمياً ومدير إدارة الإعلام والتسويق في اتحاد كرة القدم، حسب ما ذكر أمس على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيراً إلى أنه اجتمع مع رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، قبل اتخاذ هذا القرار.

وقال الجسمي إنه تناقش مع رئيس الاتحاد، مبدياً رغبته في خوض تحديات إعلامية جديدة، موضحاً أنه تقدم باعتذاره عن عدم مواصلة مهمته مع الاتحاد، وترك الفرصة لطاقات شبابية أخرى. وأضاف: «كان لي شرف العمل مع الزملاء الأعزاء في اتحاد كرة القدم، وأتمنى لهم التوفيق، وسنبقى في خدمة الكرة الإماراتية».