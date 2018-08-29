هاسيك: هدف الفجيرة الأساسي تحقيق البقاء

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك بأن هدف الفريق من خلال مشاركته المقبلة في دوري الخليج العربي هو البقاء وتقديم مباريات تمتع الجمهور الذي يتابعه، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي الفجيرة قبل مباراته الاولى امام بني ياس والتي ستقام بملعبه يوم الجمعة القادمة.

وقال "هاسيك" خلال المؤتمر: يجب ان نكون واقعيين ان الهدف الأساسي من المشاركة هو البقاء في الدوري، ولذلك سنلعب كل مباراة على انها نهائي، وسنحاول من خلالها ان نكسب اعلى ما يمكن من النقاط. ورداً على سؤال احد الصحفيين، بأن المعروف عن المدرب هاسيك اللعب بطريقة هجومية، هل سيعتمد على ذلك في المباريات المقبلة، رد عليه، هاسيك بان الفريق يطمح الى تسجيل الاهداف في مرمى الفرق التي سيلعب ضدها، مبينا ان فريق الفجيرة لديه لاعبين بقدرات جيدة في خط الهجوم. وتابع: "سنفتقد في هذه المباراة الى اللاعب محمد خلفان المتواجد مع المنتخب الاولمبي وهو من اللاعبين المميزين في الدولة، وزميله النوبي بالمقابل فان كل أعضاء الفريق جاهزين باستثناء اللاعب مبارك حسن الذي سيغيب للاصابة".

ووصف "هاسيك" المباراة بألفرصة المهمة للاعبين لكي يكشفًوا عن إمكاناتهم، وانها اول مباراة رسمية للفريق والتي تختلف عن المباريات الودية وعلى كل لاعب ان يقدم افضل مالديه من الإمكانيات الفنية.

وبخصوص منافسه بني ياس قال "هاسيك": قمنا بدراسة شاملة لفريق بني ياس وشاهدناه في الودية امام شباب الاهلي دبي، وهو فريق جيد ويتمتع بأربع لاعبين اجانب مميزين، والفريق تطور عن الموسم الماضي وينقل الكرة بشكل جيد.

ووعد "هاسيك" جمهور الفجيرة بان لاعبي الفريق سيقاتلون بكل ما اوتوا من قوة في كل مباراة.