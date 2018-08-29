الشارقة والأهلي البحريني في افتتاح «دولية محمد بن خالد» لكرة اليد

المصدر: جوني جبور - الشارقة

يدشن فريق الشارقة لكرة اليد، مشواره، اليوم، في النسخة السابعة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية، حيث يلتقي فريق الأهلي البحريني في صالة نادي الشارقة، في السابعة والربع مساء، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة، حيث تسبقها مباراة بين حامل لقب نسخة العام الماضي الأهلي المصري، والهدى السعودي، على أن تختتم بلقاء فريقي النجم الساحلي التونسي وسموحة المصري.

ويقضي نظام البطولة بأن تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية بطل النسخة السابعة، الساعي لحصده كل من فريقي الشارقة والأهلي المصري، وذلك بطموح فض شراكتهما مع الزمالك المصري على صعيد الفريق الأكثر فوزاً باللقب، وذلك بعد أن توج الملك بلقب البطولة في 2010 و2014، فيما يعد الزمالك المصري النادي الوحيد الذي يحمل إنجاز الثنائية على التوالي بفوزه بلقبي نسختي 2015 و2016، يقابلها طموحات مشروعة للأهلي المصري في إضافة لقب ثالث عقب فوزه بلقبي نسختي 2012 و2017.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، محمد عبيد، جاهزية النادي لاستضافة النسخة السابعة، وقال في تصريحات صحافية: «إدارة النادي تولي أهمية كبيرة لهذا الحدث الرياضي، وتطمح للحفاظ على مكتسبات النجاح التي تحققت في الأعوام السابقة، ما يضمن تطور البطولة موسماً بعد آخر، كحدث رياضي مميز ضمن الأجندة السنوية لإمارة الشارقة، بجانب الدور الذي تقدم على صعيد تطوير كرة اليد على الساحتين العربية والخليجية».

وتوجه رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد اللعبة، وقال: «لم يكن لهذه البطولة تحقيق الفوائد المرجوة منها، وبلوغ نجاحاتها لولا الدعم الكامل لمجلس الشارقة الرياضي لجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية في الإمارة الباسمة، كما أتوجه بالشكر لاتحاد اليد على توفير كل أشكال الدعم الفني لإنجاح البطولة».

ودعا رئيس اللجنة المنظمة العليا الجمهور وعشاق كرة اليد والرياضيين إلى حضور ومتابعة البطولة، للإسهام في الارتقاء بها وخروجها في أبهى صورة، كما تمنى التوفيق لجميع اللجان لتقديم أفضل استضافة لهذا الحدث الرياضي الذي من سبيله عكس الشكل الحضاري للشارقة والقدرة العالية في التنظيم.

• الشارقة سبق له التتويج بلقب بطولة اليد الدولية في عامي 2010 و2014.