العين يستعيد خدمات إسماعيل أحمد أمام «الصقور»

المصدر: معاذ كمبال - العين

يعود لاعب فريق العين، الدولي إسماعيل أحمد، لتعزيز صفوف «الزعيم» في مواجهة فريق الإمارات، المقررة بعد غد، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد استيفاء إيقاف البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة كأس رئيس الدولة أمام الوصل، نهاية الموسم الماضي، وذلك بغيابه عن مباراة فريقه في كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعب الدولي خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، التي انطلقت، أول من أمس، على ملعب خليفة بن زايد تحضيراً للقاء «الصقور»، وكان المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، استبعد اللاعب من القائمة التي غادرت لجمهورية مصر العربية لخوض لقاء السوبر، لكنه وضع برنامجاً خاصاً للاعب لتنفيذه.