العنبري: الغيابات لن تؤثر في أداء الشارقة أمام الظفرة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن غياب ثلاثة لاعبين عن فريق الشارقة في لقاء جولة افتتاح دوري الخليج العربي بعد غد، أمام الظفرة، لن يؤثر سلباً في ظل وجود عناصر قادرة على سد الفراغ.

وقال العنبري، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عقد، أمس، بمقر نادي الشارقة في الحزانة، إن «ارتباط لاعبين من الفريق مع المنتخبين الأول والأولمبي، سيمثل فرصة أمام بقية العناصر الأخرى لإظهار مستواها الحقيقي، على الرغم من الصعوبة التي عادة ما تواجهها الفرق في ضربة بداية الموسم».

وأوضح العنبري أن الشارقة ظهر بصورة جيدة في الموسم الماضي، ويتطلع الملك إلى المحافظة على المركز الذي أنهاه في الموسم الماضي، والتعامل بواقعية عبر المضي خطوة بخطوة إلى الأمام، لافتاً إلى وجود لاعبين اثنين انضما إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد ضمن فئة المقيمين، هذا بالإضافة إلى المحترفين الجدد الذين أبدوا انسجاماً واضحاً مع زملائهم اللاعبين.