الأميركي ريكتور صانع ألعاب جديد لسلة الشارقة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة في نادي الشارقة، عبدالحميد إبراهيم، عن توقيع إدارة النادي عقداً مع صانع الألعاب الأميركي شان ريكتور (25 عاماً)، للدفاع عن ألوان الملك في الموسم الجديد الذي يستهل أولى مسابقاته في 24 سبتمبر المقبل.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»، إن: «قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد اللعبة القاضية بعودة تسجيل محترفين أجنبيين في صفوف كل فريق في الموسم الجديد، كان وراء التعاقد مع الأميركي شان على صعيد مركز صانع الألعاب في الفريق، خصوصاً بعد أن أكدت بطولة الأندية الخليجية الأخيرة التي توج الشارقة بلقبها في إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ سلة الملك مايو الماضي، مدى أهمية وجود محترف على مستوى عالٍ على صعيد مركز صانع الألعاب».

وأوضح: «شكل الثنائي الأميركي تايلور جيمس المحترف الأساسي ولاعب ارتكاز الشارقة للموسم الماضي، برفقة مواطنه وصانع الألعاب جيمس جاسيس الذي تم التعاقد معه للبطولة الخليجية، فعالية كبيرة نحو تحقيق الملك لإنجازه التاريخي، ما أكد مدى الحاجة لتكرار هذه التجربة الناجحة في إتمام تعاقد على صعيد هذا المركز، ليقع الخيار أخيراً على ريكتور الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع نادي أحد السعودي».

وأضاف: «انضمام ريكتور إلى الفريق الذي يخوض حالياً ثانية مراحل الإعداد للموسم الجديد، سيتيح تحقيق التجانس المطلوب بين لاعبي سلة الملك، خصوصاً أننا في صدد التوجه إلى معسكر خارجي الشهر المقبل، وخوض تجارب ودية تضمن مواصلة العمل على الارتقاء بالمستويين البدني والفني للاعبين».