«الذهبي» السعودي يكسب ضربة بداية «أكاديميات الكرة الخليجية»

المصدر: جوني جبور - عجمان

كسب الوافد الجديد، فريق الفتى الذهبي السعودي بفوزه، أول من أمس، على سبورت فور آوول الإماراتي 2-1، رهان ضربة بداية انطلاقة النسخة الثالثة من بطولة أكاديمية كرة القدم الخليجية، المقامة حتى الخميس المقبل، تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان بمشاركة ستة فرق.

كما شهدت جولة الافتتاح ظهور حالة التعادل الإيجابي، بعد أن أنهى فريق العقر العماني بفرض حالة التعادل على إسبانيول كواترو الإماراتي بواقع 1-1.

ويقضي نظام البطولة المخصصة للاعبين من مواليد 2004 إلى 2006، ومن مختلف الجنسيات، بأن تقام في دورها الأول بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وضعت قرعة النسخة الثالثة، التي جرت منتصف الشهر الجاري، فرق إسبانيول كواترو وأوليه البحريني وأكاديمية العقر العماني في المجموعة الأولى، قابلها حلول سبورت فور آوول والفتى الذهبي من السعودية وبرازوكا الكويتي في المجموعة الثانية، على أن تسفر نتائج دوري المجموعات عن تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

وفي تفاصيل اليوم الأول، أهدى باسم عبدالحميد فريقه الفتى الذهبي السعودي أولى نقاطه في البطولة، بعد أن سجل عبدالحميد هدفي فريقه، فيما جاء هدف سبورت فور آوول عبر لاعبه حسام محمد الناجي.

وفي ثانية المباريات، افتتح أحمد قاسم التسجيل لفريق إسبانيول، قبل أن يدرك محمد خميس المزروعي التعادل لفريق العقر العماني في الشوط الثاني.