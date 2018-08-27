مطر: غضبت لسوء التفاهم مع المدرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، الذي افتتح أهداف العنابي في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، في مرمى فريق العين، أن السبب وراء خروجه غاضباً من ملعب الدفاع الجوي لحظة استبداله، كان بسبب سوء التفاهم بينه وبين مدرب الفريق، الروماني لورينت ريجيكامب، مطالباً في الوقت نفسه جماهير العنابي و الزعيم بضرورة نبذ البغضاء، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال في تصريحات صحافية لقناة دبي الرياضية، عقب نهاية اللقاء، رداً على سؤال عن خروجه غاضباً: «كان هناك سوء تفاهم، تبادلنا الأفكار أثناء الشوط الثاني، خصوصاً عندما كان فريق العين مسيطراً على مجريات اللقاء، وبعدها استطاع منافسنا العودة للمباراة، لكن من الجيد أننا استطعنا أن نحتفظ باللقب في نهاية المطاف».

وتابع إسماعيل مطر: «أود أن أهنئ جماهيرنا الغفيرة التي ساندتنا خلال المباراة والتي تنتظر عودتنا إلى الدولة باللقب، وفي المقابل أوكد أن منافسنا فريق العين قدم مستوى جيداً خلال المباراة، واستطاع العودة لأجواء اللقاء في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف».

وأبدى قائد العنابي استيائه من التراشق بين جمهورَي الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقال: «يجب أن يزيد الوعي بين الجماهير بأنها تشجع كرة قدم، ولا يجب أن تبالغ في البغضاء، فالوحدة والعين يمثلان دولة الإمارات، وما تتم كتاباته في السوشيال ميديا يقرأ على نطاق واسع، ويؤدي لخلق روح البغضاء بين أبناء الوطن الواحد».