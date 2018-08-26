الوحدة يخمد الريمونتادا ويتذوق سعادة السوبر

المصدر: معاذ كمبال - دبي

أحتفظ فريق الوحدة بلقب كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم للمرة بعد فوزه بركلات الترجيح 4/3 على نظيره العين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي في 3/3 في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وهي المرة الخامسة في التاريخ التي تحسم فيها ركلات الترجيح هوية البطل والتي كان أخرها في موسم 2013/2014 حينما توج الأهلي "شباب الأهلي دبي حالياً" على حساب فريق العين.

وأفتتح الوحدة التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة بواسطة قائده إسماعيل مطر وأضاف "العنابي" الهدف الثاني بعد ثلاثة دقائق وتحديداً في الدقيقة السابعة بواسط مراد باتنه فيما أختتم الأرجنتيني سبستيان تيغالي الثلاثية في الدقيقة 40.

لكن فريق العين انتفض في الشوط الثاني وسجل ثلاثية بواسطة ماركوس بيرغ في الدقيقة 62 وإبراهيما دياكي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء فيما سجل هدف التعادل كايو لوكاس في الدقيقة 77 ليقود المباراة لركلات الترجيح لكنه ابتسمت لـ"العنابي".

وكان ماركوس بيرج أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 36.