عداء بحريني يتهم الياباني إينوي بحرمانه ذهبية الماراثون

المصدر: منصور السندي وعماد الدين إبراهيم وحسن عبدالرحمن - جاكرتا

اتهم العداء البحريني الحسن العباسي منافسه الياباني هيراتو إينوي، بدفعه في الأمتار الأخيرة من سباق الماراثون في دورة الألعاب الآسيوية أمس، وحرمانه بالتالي فرصة نيل الميدالية الذهبية.

وتفوق إينوي على العباسي بفارق أعشار من الثانية بعد تنافسهما حتى الرمق الأخير. الا أن البحريني اشتكى من أن منافسه تعمد دفعه في الأمتار الأخيرة، بينما تقدم الياباني بشكوى مضادة محملاً العباسي المسؤولية.

ودخل العداءان معاً الى استاد جاكرتا، وبدا أن الياباني تمكن مع الاقتراب من خط النهاية، من صنع فارق ضئيل. الا أنه وفي الأمتار الـ100 الأخيرة، قلص العباسي الفارق وبدا قريباً من التجاوز، وحاول القيام بذلك عبر الجزء الداخلي من المضمار، قبل أن يتراجع بعض الشيء اثر احتكاك ظاهر مع إينوي. وتقدم الفريق الياباني بشكوى بحق العباسي، معتبراً أنه حاول التجاوز عبر القسم الداخلي للمضمار رغم عدم وجود مساحة كافية. إلا أن منظمي السباق رفضوا الشكويين، ما يعني أن إينوي احتفظ بالذهبية، علماً أن القرار قابل للاستئناف.