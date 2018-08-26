بدر ميرزا: منتخب الدرّاجات جاهز لإحراز لقب «المضمار»

المصدر: منصور السندي وعماد الدين إبراهيم وحسن عبدالرحمن - جاكرتا

أكد مدرب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية بدر ميرزا، أن المنتخب يطمح للفوز بميدالية سباق المضمار الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من غد، وذلك بهدف تعويض عدم إحرازه لميدالية سباق الطريق الذي أقيم أخيراً، لافتاً الى أن جميع الدراجين في كامل الجاهزية والاستعداد النفسي والبدني بما فيهم الدراج يوسف ميرزا الذي نعول عليه في إحراز ميدالية.

وقال ميرزا في تصريحات صحافية: «منتخب الدراجات جاهز للمنافسة وحصاد لقب المضمار، وقد عكفنا بعد الانتهاء من سباق الطريق الذي أقيم أخيراً على تجهيز المنتخب لهذا التحدي، وقد فوجئنا بتغيير موعد السباق الذي كان محدداً له من قبل أيام 27 و28 و30 الجاري، إلى 27 و30 و31 الجاري، وهذا التعديل المفاجئ تسبب لنا في إرباك بخصوص البرنامج كون لدينا ارتباطات أخرى».

وأضاف: «أدى المنتخب أمس، تدريباً ناجحاً على مضمار سباق الطريق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وكانت الروح المعنوية لدى الدراجين عالية وثقتهم كبيرة بتشريف الإمارات».

وأوضح ميرزا «دورة الألعاب الآسيوية حدث رياضي كبير، والكل يطمح من خلاله الى تحقيق إنجاز، لذلك نعول كثيراً على دراجي المنتخب في التعويض في سباق المضمار الذي يتكون من سباقات عدة، من بينها سباق المطاردة الفرقية والمادسون، وسباق الأمونيوم الذي يعد من أقوى سباقات الدراجات الهوائية».

يذكر أن الدراج يوسف ميرزا الذي كان مرشحاً بقوة في حصد ميدالية في سباق الطريق الذي أقيم أخيراً، حل في المركز الـ23، وذلك بسبب معاناته الإصابة التي تعرض لها أخيراً خلال سباق أقيم في هولندا.

في جانب آخر، وصلت إلى جاكرتا، الدفعة الأخيرة لبعثة منتخب ألعاب القوى التي تضم المدرب سعيد عويطة واللاعبين سعود جمعة الزعابي ومعيوف حسن معيوف، علماً أن الدفعة الأولى لبعثة ألعاب القوى كانت قد وصلت من قبل، فيما من المقرر أن تصل لاحقاً بعثة منتخب الجودو التي تضم اللاعبين توما سيرجيو وإيفان رومارينكو وفيكتور سكرتوف.

ومن المقرر أن تصل إلى جاكرتا أيضاً بعثة منتخب الرجبي التي تضم 16 شخصاً، من بينهم الإداري محمد أحمد محمد ومساعد الإداري يوسف أحمد محمد والمدرب ابولوس سيفولوتاسي، واللاعبون يوسف لشكري وأحمد الشحي ووليد البلوشي وأحمد العريفي وسعد إبراهيم سعد وحسن النوبي وماجد البلوشي وعبدالله سالمين ومحمد النعيمي وعلي السريدي ومحمد الشامسي وراشد المرزوقي.

ميرزا: «تغيير موعد منافسات المضمار أربك برنامج المنتخب».

حالت الإصابة دون تحقيق يوسف ميرزا لقب سباق الطريق.