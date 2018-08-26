«عطل مفاجئ» يحرم اللنجاوي صدارة «ماراثون الدرّاجات المائية»

المصدر: منصور السندي وعماد الدين إبراهيم وحسن عبدالرحمن - جاكرتا

حال عطل مفاجئ في الدرّاجة المائية، دون صدارة البطل الذهبي علي اللنجاوي للترتيب العام للجولة الأولى من ماراثون الدراجات المائية الذي جرت فعالياته صباح امس، في مجمع الدرّاجات المائية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن فعاليات النسخة الـ18 للدورة القارية.

وحل اللنجاوي في ختام المرحلة الأولى في المركز الثامن، فيما نال زميله مانع المرزوقي المركز الخامس، وهما يشاركان كفريق واحد تحتسب نقاطهما معاً في نهاية السباق، الذي تختتم فعالياته اليوم بشوطين. ووعد اللنجاوي بأن يعوض فيهما تراجع ترتيبهما في اليوم الأول.

واستهل اللنجاوي ماراثون الدراجات المائية، محتلاً المركز الثاني حتى الدورة الثانية من السباق الذي كانت بدايته قوية، وكل المؤشرات تدل على أن فريق الإمارات سيكون في صدارة الترتيب العام لليوم الأول، ثم كانت المفاجأة بخروج اللنجاوي من السباق إثر عطل مفاجئ في محرك دراجته المائية، ليخوض على اثره زميله مانع المرزوقي بقية السباق وحيداً.

وكانت المفاجأة الكبرى بنهاية السباق إذ تبين أن الكوري الجنوبي الذي كان متصدر السباق ارتكب مخالفة ضد اللنجاوي، الأمر الذي حتم معاقبته بدورة إضافية، ما يعني أن اللنجاوي كان متصدراً للسباق لحظة تعطل دراجته المائية.

وفي سباق فئة «جالس غير معدل 1100 سي سي» نال النجم خالد المازمي الميدالية البرونزية في نهاية السباق، لكن تم سحبها منه في المراجعات الإدارية من قبل طاقم حكام البطولة، حيث تبين أن هناك خطأ ادارياً تم تعديله ليتحول ترتيب المازمي الى المركز الرابع برصيد 171 نقطة، وحرم الميدالية البرونزية، على الرغم من أنه كان مؤهلاً وقريباً من نيلها.

وحل اللنجاوي في ختام المرحلة الأولى من ماراثون الدراجات المائية في المركز الثامن، فيما نال مانع المرزوقي المركز الخامس.

تألق كبير للثنائي الصغير الحمادي

واصل الثنائي عبدالله الحمادي وسلطان الحمادي التميز والإبهار باعتبارهما أصغر المتسابقين في البطولة. وأحرز عبدالله الحمادي المركز الرابع ضمن منافسات الدراجات المائية، مسجلاً 166 نقطة وبفارق 12 نقطة فقط عن صاحب الميدالية الفضية، الذي سجل 177 نقطة، فيما نال سلطان المركز الخامس بـ 158 نقطة.

ووصف رئيس وفد الدراجات المائية غانم المري في تصريحات صحافية الثنائي بأنه يشكل ابطال الغد في منتخب الدراجات المائية. وقال: أظهرا احترافية عالية في التعامل مع تحديات البطولة سواء كانت الأمواج أو التنافس في مواجهة نجوم لامعة وأصحاب خبرات تنافسية عالية جداً في مختلف البطولات، وهو أمر يبشر بميلاد نجوم سيكون لهم شأن في المستقبل.

وأوضح المري أن الثنائي الحمادي يتدرب تحت إشراف البطل الذهبي علي اللنجاوي، وتشبعا منه بروح البطولات وعشق التحديات والتسابق بحثاً عن الرقم واحد والتميز في كل الفئات.