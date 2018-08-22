ميرزا.. أمل الإمارات في إحراز ميدالية بدورة الألعاب الاسيوية

المصدر: الإمارات اليوم –جاكرتا

يستعد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية لبدء مشواره غدا الإثنين في النسخة الثامنة عشرة لدورة الألعاب الأسيوية المقامة حاليا في كل من العاصمة جاكرتا ومدينة بالمبالغ خلال الفترة من 18 الجاري حتى الثاني من الشهر المقبل.

إذ يسعى المنتخب الذي يقوده المدرب بدر ميزرا لتحقيق إنجاز جديد للعبة الدراجات الإماراتية، ويعول المنتخب كثيرا على الدراج يوسف ميرزا في تحقيق ميدالية للإمارات في هذا الحدث لاسيما في أعقاب الإنجازات المميزة التي حققها في الفترة الماضية كان آخرها حصوله على أول ميداليتين ذهبيتين في تاريخ لعبة الدراجات في الإمارات، ألأولى كانت في سباق الطريق خلال البطولة التي أقيمت في ميانمار والثانية كانت في بطولة سباق المضار التي أقيمت ماليزيا أخيرا .

ويحمل الدراج يوسف ميزرا في سجله العديد من الميداليات على مستوى الخليج واسيا فضلا عن كونه أول دراج إماراتي يتأهل الى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل 2016.