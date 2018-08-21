العين والوحدة في كأس السوبر.. مواجهة بنكهة خاصة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قال لاعب فريق العين، الدولي، ريان يسلم الذي كان ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي إن التتويج بكأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم أمام الوحدة يعد هدفاً رئيسا لفريقه مع بداية الموسم الجديد عقب لتتويج في الموسم الماضي بثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي.

وقال ريان للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين اليوم الثلاثاء: "مباريات العين والوحدة من المواجهات الجماهيرية الكبيرة، وفي اعتقادي أن التحدي على لقب السوبر سيكون له نكهة خاصة كونه يجمع بين فريقين كبيرين وعلى لقب بطولة رسمية يتطلع كلاهما إلى حصدها بهدف افتتاح موسمه بإنجاز، وأتمنى التوفيق لفريقي في المباراة".

ويواجه فريق العين منافسه فريق الوحدة يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة في لقاء يجمع الطرفين في كأس السوبر لأول مرة منذ عصر الاحتراف.

وأكد اللاعب الدولي ريان أن فريقه حقق المكاسب المرجوة من معسكر الإعداد الخارجي بكرواتيا وسلوفينيا في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وأوضح يسلم أن زملائه في الفريق اجتهدوا خلال فترة المعسكر من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال اللاعب: "الجميع حرص على مضاعفة الجهود خلال مرحلة التحضير للموسم كما أن مدرب الفريق زوران ماميتش وضع أفضل الأساليب لتهيئة الفريق بالصورة المطلوبة فنياً وذهنياً وبدنياً".