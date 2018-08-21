شيوتاني: السوبر أفضل بداية لموسم استثنائي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب فريق العين، إن افتتاح فريقه الموسم الكروي الجديد بتحدّ مثير على لقب «السوبر» أمام الوحدة، في مواجهة «الديربي» المقررة في القاهرة، السبت المقبل، تمثل أفضل بداية لأبطال الثنائية التاريخية في موسم استثنائي للعين، كونه يتزامن مع «اليوبيل الذهبي» للنادي، بمرور 50 عاماً على تأسيسه، كما أن «الزعيم» يعدّ الفريق الأكثر منافسة على الألقاب خلاله.

وحول حظوظ فريقه في كأس السوبر، قال: «منطق كرة القدم واضح، ولا يعترف سوى بلغة العطاء على الأرض ودائماً ما يكافئ الفريق الأفضل والأكثر رغبة، وتركيزاً على تحقيق النتيجة المطلوبة منذ صافرة البداية حتى نهاية المباراة، والواقع يؤكد أن الحظوظ في الفوز تكون متساوية بنسبة 50% لكلا الفريقين قبل البداية، والعوامل التي ذكرتها ترجح أفضلية الفوز».

وتابع: «تحضيراتنا للموسم مضت بالصورة المطلوبة خلال مرحلة المعسكر الخارجي بسلوفينيا وكرواتيا، ونفذنا خطة الإعداد الموضوعة من قبل المدير الفني، زوران ماميتش على أفضل نحو».