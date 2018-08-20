الوحدة يهزم شباب الأهلي في مباراة مغلقة

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

فاز الوحدة على شباب الأهلي 5-3، أول من أمس، على استاد مكتوم بن راشد، في مباراة ودية مغلقة لم يحضرها الجمهور ووسائل الإعلام، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، إذ يخوض «العنابي» مواجهة مرتقبة أمام العين في كأس سوبر الخليج العربي في 25 الجاري على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، بينما يفتتح شباب الأهلي الموسم بمواجهة الجزيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي في 31 الجاري.

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل المباراة، إذ نشر نادي الوحدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نتيجة اللقاء بتفوقه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مشيراً إلى أن أهداف «العنابي» أحرزها أحد مدافعي شباب الأهلي في مرماه، وإسماعيل مطر، وثلاثة أهداف للأرجنتيني سيباستيان تيغالي.