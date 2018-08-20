المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مطالبة

طالبت أندية في الدرجة الأولى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بالسماح للاعبين مواليد 1997، بالمشاركة مع فرق المراحل السنية، وعدم اقتصار ذلك على الفريق الأول، لعدم إمكانية تشكيل فريق خاص بهم، بحيث لا يتم حرمانهم من المشاركة في الموسم المقبل.

أجانب

نشر حساب جمهور اتحاد كلباء على «تويتر» تغريدة، عبّر من خلاله أنصار الفريق عن دهشتهم لتعاقد النادي مع أربعة لاعبين في خط وسط الملعب، وطالبوا بإيضاحات من المسؤولين في النادي، حول عدم استقطاب مهاجم، أو مدافع، يمكنه أن يكون فاعلاً أكثر.

لولينها

أعلن نادي بافوس القبرصي عن تعاقده مع البرازيلي لولينها، بداية من الموسم المقبل، عقب رحيل اللاعب البرازيلي من الشارقة، الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي، لكنه لم يثبت وجوده ورحل عقب نهاية الموسم.